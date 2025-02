Danielebartocciblog.it - La Musica da Sanremo a SanNolo: show a Milano col Festival della Canzone

Daè davvero un “attimo”: countdown quasi terminato aper l’attesissimo e spettacolarele ‘2025?. Mentre ildiprosegue a ritmo di(e successo), da giovedì 20 a sabato 22 marzo 2025 torna più energico che mai il, ottava edizione del. La celebre rassegnale è in programma per tre serate presso il District 272 di via Padova 272, location certamente suggestiva e notanight life milanese.Gli artisti in gara, come da regolamento disponibile nel sito ufficiale dell’iniziativa, verranno suddivisi in due blocchi. Gruppi da otto concorrenti tra singoli e band. Un primo gruppo si andrà ad esibire nel corsoserata di giovedì 20 marzo 2025. Dal suo canto il secondo prenderà parte alla serata di venerdì 21 marzo.