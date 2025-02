Amica.it - La mini collezione di H&M per vestirsi come in “The White Lotus”

Lusso esotico, spensieratezza e quel tocco di teatralità capace di trasformare una vacanza in un’esperienza cinematografica. L’universo stilistico di The3 si materializza in una nuova capsule collection firmata H&M, in collaborazione con Warner Bros e Alex Bovaird, costumista della terza stagione della serie HBO. Disponibile dal 20 febbraio 2025 in selezionati punti vendita H&M e online, lacomprende 25 capi per il guardaroba da resort ideale per una vacanza da sogno. Tutti ispirati ai personaggi e alle mete della serie tv.Lo stile Thesecondo H&MUn mix di silhouette fluttuanti, colori saturi e dettagli boho-chic evocano il mood delle destinazioni tropicali della serie.