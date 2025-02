Tpi.it - La madre di Fedez riceve il Tapiro d’Oro: “Tutti santi siamo diventati, sono una mamma stronza” | VIDEO

Ladiil: “”Annamaria Berrinzaghi, ladi, ha ricevuto ilda Striscia La Notizia dopo le varie disavventure del figlio, dall’inchiesta sugli ultrà del Milan, in cui il cantante non risulta comunque essere indagato, al divorzio con Chiara Ferragni fino alle rivelazioni di Fabrizio Corona.La donna, che si trova a Sanremo, sulle rivelazioni su Angelica Montini, la presunta amante di, ha affermato: “. Nonpreoccupata,unastrana. Iouna”.E sulla possibilità di un secondo matrimonio del figlio, dichiara: “Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)Leggi anche: Selvaggia Lucarelli incontra ladia Sanremo: il racconto della giornalista