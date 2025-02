Ilgiorno.it - La lotta all’inquinamento atmosferico e la crescita dell’ecoindustria

Leggi su Ilgiorno.it

Colombo Clerici* L’inquinamentoè tra i principali rischi ambientali per la salute pubblica in Europa e in Italia. L’Agenzia Europea dell’Ambiente stima che nel nostro Paese l’esposizione agli inquinanti atmosferici provochi decine di migliaia di decessi prematuri all’anno. Ma l’Istat rileva che il deleterio fenomeno è relegato agli ultimi posti nell’elenco della spesa per la protezione dell’ambiente. Alla protezione dell’aria e del clima sono destinati meno di 14.000 unità di lavoro su un totale di 377.017 occupati nella cosiddetta ecoindustria che misura la produzione, il valore aggiunto, le esportazioni e l’input di lavoro associati all’offerta di beni e servizi per la protezione dell’ambiente. L’ecoindustria è in rapido sviluppo. Analizzando i dati dal 2016 al 2022 dei beni e servizi ambientali vediamo, cifre arrotondate, che le esportazioni sono passate da 4.