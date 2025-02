Lanazione.it - La legge toscana sul fine vita. Emma Bonino: una rivoluzione: "Modello per le altre Regioni"

Leggi su Lanazione.it

Senatrice, storica leader radicale, laha appena approvato unarivoluzionaria. Crede chela seguiranno? "Sì è rivoluzionaria perché, dopo tanti anni, finalmente si tenta di scardinare, dando applicazione a una sentenza della Corte Costituzionale di ben 6 anni fa, il silenzio della politica sul tema del. Il mio auspicio è cheseguano, per quanto non sono una marziana e so bene dipenda dal colore politico di governo a livello regionale. Se a seguire l’esempio dellafossero anche, il dibattito potrebbe portare a un atteggiamento meno silente del Parlamento". Cosa ha pensato quando ha appreso la notizia? "Che era ora! Il lavoro instancabile dell’Associazione Luca Coscioni, unito alla tenacia sul punto del gruppo toscano di +Europa, con il suo coordinatore Federico Eligi, che con ampia trasversalità è riuscito a trovare l’appoggio di molte forze di centrosinistra, dimostra che quello che definisco tigna a volte ripaga".