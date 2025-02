Screenworld.it - La La Land e 500 Days Of Summer – Due film (non) ideali per San Valentino

“.e vissero tutti felici e contenti!”Queste sono le parole che ci aspettiamo nei pochi istanti che precedono la comparsa di altre due parole sullo schermo: The End. Sarà perché molti di noi sono cresciuti con i classici di Walt Disney che hanno reso questa formula una vera consuetudine, o forse perché in fondo il Cinema è sempre stato ricercato proprio per offrire una temporanea e spensierata fuga dalla dura realtà.Si pensi al cinema degli albori, quando, dopo la prima grande rivoluzione del sonoro, si vide imporre l’enorme influenza del Codice Hays. Quest’ultimo (in vigore tra il 1930 e il 1968) annoverava tra i suoi principi il sostegno per “la santità del matrimonio e della famiglia”. Chiaramente, una rigida regola che non consentiva molte alternative al lieto fine. Negli ultimi decenni, invece, l’industria cinematografica ha portato nelle sale storie d’amore sempre più disposte ad aprirsi alla vasta gamma di finali alternativi che vanno oltre l’eterna felicità.