La grande paura di Zelensky | Putin è un bugiardo attaccherà l’Europa Trump? Ho insistito e mi ha dato il suo numero – Il video

Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a Monaco di Baviera per partecipare all’omonima Conferenza sulla Sicurezza, a margine della quale incontrerà il vicepresidente Usa J.D. Vance. Incombe sulla testa del presidente ucraino la trattativa ormai aperta tra Donalde Vladimir: da cui dipenderanno le sorti del suo Paese e da cui dunque combatte per non essere escluso, dopo tre anni di strenua resistenza all’aggressione russa. «Con il presidenteho avuto una buona conversazione», ha dettoa Monaco riferendo della conversazione avuta mercoledì, dopo quella del leader Usa col suo omologo russo. «Mi ha detto chevuole mettere fine alla guerra. Ma io gli ho detto che è un: io spero che possa succedere ma non mi fido di». In ogni caso, è il nodo per, «le telefonate sono telefonate, quello che conta sono gli incontri.