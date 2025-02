Lanazione.it - "La giunta si muove sulle nostre idee"

Leggi su Lanazione.it

Fratelli d’Italia e Forza Italia tornano sul tema sicurezza: "Finalmente, laha deciso di intervenire con misure specifiche volte al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ed in generale del degrado urbano, ma il sindaco si dimentica di dire che questesono sempre state le. Accogliamo con favore che su tematiche così importanti ci si stia finalmentendo dopo questi mesi di torpore", spiega una nota con. "Io stesso – dice Picchianti – ho più volte ribadito, nel mio programma e in occasione di eventi, la necessità di verifiche igienico-sanitarie, di controllidestinazioni d’uso degli immobili eresidenze, vere o fittizie" "Come forza politica che dal2019 chiede questo genere di controlli, siamo fiduciosi che quanto annunciato si verifichi in tempi rapidissimi", aggiunge Testai.