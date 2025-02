Liberoquotidiano.it - La Germania sbaglia, l'afghano colpisce

Laè sotto choc, e non si vede cosa possa risollevare le sorti dei socialdemocratici dell'Spd. Che cosa può esserci di peggio che bocciare in Parlamento a tre settimane da un voto politico decisivo – com'era accaduto ai primi di febbraio – una legge che avrebbe rafforzato la lotta all'immigrazione illegale e avrebbe facilitato l'espulsione dei clandestini? Di peggio può esserci solo – quando al voto mancano appena nove giorni, e alla vigilia di una Conferenza internazionale sulla sicurezza – ritrovarsi con un atroce attentato realizzato da un richiedente asilosul quale pendeva da tempo un ordine di espulsione non eseguito. Peraltro, considerando lo sbarco del soggetto avvenuto in Italia già nel 2016, seri interrogativi dovrebbero porsi su tutta la narrazione “ufficiale” dell'accoglienza realizzata in questi anni in Europa: l'idea che dai barconi non potessero arrivare criminali, o l'idea che non potessero radicalizzarsi qui più tardi.