Ilnapolista.it - La Francia teme che Al Khelaifi e il Qatar vadano via. “Ora sono interessati ad altri campionati, sport e mercati”

Leggi su Ilnapolista.it

Nasser Al, scrive La Sueddeutsche, è diverso dai tipici presidenti e proprietari stranieri di club. Di solito, si tende a evitare la ribalta. Alè l’esatto opposto e ora sarebbe pronto a esibirsi “in”. “Ex tennista destrorso, numero 995 al mondo, ha una presenza costante e di spicco a Parigi, è introdotto in tutti gli ambienti del potere, in confidenza con molte persone, non ha paura di nessun palcoscenico. Nak, come viene chiamato per semplicità, ormai parla abbastanza bene il francese, ma ogni tanto sbaglia ancora gli articoli. In cambio, Ale con lui il capo di Stato delsi aspettano una certa gratitudine dai francesi“.Leggi anche: Alindagato per complicità di abuso di potere, ilminaccia di ritirare gli investimenti dallaAle ilsi preparano a lasciare la? Per la Sueddeutsche sìTuttavia i media francesi noncosì clementi con il presidente del Psg.