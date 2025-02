Sport.quotidiano.net - La firma d’autore. Sartori, ufficiale il rinnovo: "Il mio unico desiderio era poter continuare qui»

Giovannisarà il responsabile dell’area tecnica del Bologna fino al 30 giugno 2027: "Proseguire questo percorso era quello che desideravo". L’annuncio tanto atteso è arrivato, nel pomeriggio di ieri. Non è un caso: chiuso il mercato e in risposta al pareggio di Lecce e al tentativo di allungo delle avversarie per l’Europa, ecco la notizia che vuole dare forza al gruppo e al tecnico, in vista della volata finale.resta. La città di Bologna aspettava la notizia da maggio, dopo la certezza della Champions. Una notizia che sembrava in discussione dopo un inizio di stagione in cui i nuovi arrivati e il nuovo corso post Motta stentava a decollare. Dell’attesa avevano provato ad approfittare pure Milan e Roma, che avevano tentato approcci con l’uomo mercato che aveva creato il Chievo dei Miracoli, condotto dalla C alla Champions e aveva dato il suo contributo anche alla crescita esponenziale all’Atalanta.