La Filarmonica Verdi di Signa festeggia due secoli di musica

Firenze, 14 febbraio 2025 - Domenica sarà un giorno memorabile per laGiuseppedi, che celebrerà il suo bicentenario con un appuntamento intitolato “Dal cuore di: 200 anni di”. L’evento, a ingresso libero, inizierà alle 18,30 al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze, e offrirà un concentrato di iniziative nate per promuovere l’inclusività e il valore dell’educazionele. Al centro della scena ci sarà l’attrice Damaris Sirri, protagonista di una serata che non si limiterà alla, ma che intende diventare un grande abbraccio tra istituzioni, scuole e cittadini. Il presidente del Rotary Club Bisenzio – Le Signe, Antonio Cambi, sarà presente per testimoniare il sostegno a un progetto di Orchestra d’Archi che prevede la fornitura gratuita di strumentili, confermando l’impegno congiunto per abbattere barriere e favorire la condivisione.