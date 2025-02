Lortica.it - La fatica di vivere: quando tutto pesa, ma si prosegue il proprio cammino

C’è un momento, nella vita di ogni persona, in cui ci si ferma e si chiede: ne vale la pena? Il peso delle difficoltà, la corsa continua per stare a galla, l’impressione che chi è più forte o più furbo riesca a prendere sempre il meglio, mentre chi lotta con onestà fatichi il doppio per ottenere la metà.Ma in fondo, di cosa ci stupiamo? La vita è sempre stata così. La lotta è scritta nelle regole del mondo, dalla savana alle nostre città. Il leone corre per afferrare la gazzella, la gazzella corre per salvarsi dal leone. Entrambi lottano, ogni giorno, perché non c’è alternativa. Lo stormo vola compatto, eppure basta un predatore più grande per spezzarne l’armonia. Non c’è tregua, non c’è giustizia, solo la necessità di soprav.Anche tra gli uomini non è diverso. C’è chi nasce con tutte le opportunità e le spreca, chi nasce senza nulla e prova a costruirsi un futuro, chi hama tiene stretto senza concedere niente, come un animale che difende ilterritorio senza mai saziarsi davvero.