Ilfattoquotidiano.it - “La destra insegue i voti dei bracconieri”, l’allarme di M5s e associazioni: “Sventato attacco all’Ispra, la Lega voleva smantellarlo”

Novemila emendamenti presentati, a scopo ostruzionistico, per frenare e stoppare l’assalto all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nuovo tentativo del deputato leghista Francesco Bruzzone che punta a sostituire l’Ispra con un organismo politico per accontentarevenatorie e armieri. A esultare nel corso di una conferenza stampa alla Camera i deputati M5s della commissione Agricoltura, insieme a diverseambientaliste (Lipu, Enpa, Wwf Italia e Lav) e ad esponenti Pd (Eleonora Evi) e Avs (la capogruppo Luana Zanella), rivendicando lo stop al tentativo di “silenziare” l’Istituto da parte di una maggioranza di governo “cheil microvoto dei“, ha attaccato il vicepresidente della Camera ed ex ministro M5s dell’Ambiente Sergio Costa.