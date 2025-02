Thesocialpost.it - La Consulta dà ragione al governo Meloni: legittimo il taglio alle pensioni

I pensionati italiani speravano in un rimborso dopo i tagli subiti con il cosiddetto “raffreddamento” della rivalutazione, ma la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della misura voluta dal. Con la sentenza n. 19, pubblicata oggi, laha respinto i ricorsi presentati da alcuni ex presidi e ha bocciato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti della Toscana e della Campania.Il verdetto della Corte CostituzionaleNel comunicato ufficiale, laha dichiarato che la riduzione della rivalutazione automatica dellesuperiori a quattro volte il minimo Inps non viola i principi divolezza, proporzionalità e adeguatezza dei trattamentistici. I giudici hanno sottolineato che il meccanismo adottato dalnon è irvole, in quanto:Protegge lepiù basse, mantenendo la rivalutazione piena per i trattamenti di minore entità.