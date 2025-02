Metropolitanmagazine.it - La conferenza stampa di Tony Effe: «A Sanremo 2025 mi sento l’ultimo»

Sin dall’annuncio di Carlo Conti, la sua partecipazione aha scatenato una lunga ondata di polemiche, continuamente alimentata da dichiarazioni e imprevisti. Nicolò Rapisarda, in arte, ha però un’arma invincibile dalla sua: la pazienza. Anche di fronte a un trattamento non proprio equo. Nel corso della sua, si è naturalmente parlato anche dello “scandalo della collana”, l’ultima di una lunga serie di controversie che lo riguardano.Incalzato da una giornalista, il rapper romano chiarisce la sua posizione: «L’outfit è una parte importante di una performance, e oltretutto ci lavorano tante persone, è stato un peccato. In ogni caso, io non me la sono presa per la collana in sé, Altri artisti prima di me, però, sono saliti sul palco con gioielli e accessori altrettanto riconoscibili, e a loro non è stato detto nulla.