La conferenza di Monaco e l’eterno ritorno dell’appeasement

, il 29 e 30 settembre 1938, i leader del Regno Unito Neville Chamberlain, della Francia Édouard Daladier, dell’Italia Benito Mussolini e della Germania Adolf Hitler si incontrarono per discutere le rivendicazioni tedesche sulla regione dei Sudeti. Nel tentativo di calmare il Führer, gli fu consentito di imporre al governo di Praga una mutilazione territoriale che non salvò la pace per niente, e che anzi contribuì allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Di nuovo a, da oggi a domenica, si tiene l’annualesulla Sicurezza su cui si è abbattuta all’improvviso la notizia della telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, con l’apertura americana a una pace che da più parti viene percepita come una svendita dell’Ucraina, al punto che lo stesso segretario della Difesa statunitense Pete Hegseth ha sentito il bisogno di rassicurare che «non è un tradimento dell’Ucraina».