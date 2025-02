Linkiesta.it - La Commissione europea vuole semplificare e (forse) democratizzare il budget Ue

Lapunta a riformare il bilancio Ue per semplificarne la struttura e renderlo più democratico. Il piano “La strada verso il prossimo Quadro finanziario pluriennale (Mff)” prevede la creazione di tre fondi principali, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e la sicurezza. Inoltre, propone un nuovo modello decisionale che consenta una maggiore autonomia ai governi nazionali, mentre punta a rendere il sistema più flessibile e incentrato sulle priorità dei cittadini, con l’introduzione di una piattaforma aperta a cittadini e stakeholders per raccogliere contributi sulle politiche da finanziare – pilastro del nuovo mandato di Von der Leyen.I ventisette commissari dell’Ue si sono incontrati martedì 11 febbraio per tracciare le linee del prossimo periodo di spesa 2028-2034.