La collana di Tony Effe la Rai spiega perché gliel’ha fatta togliere

nel corso della terza serata del Festival di Sanremo è stato costretto a esibirsi sul palco senza la suae quando è andato ospite a RaiRadio2 per commentare il post esibizione ha subito sbottato. “Come sto? Sono davvero arrabbiato in questo momento.? Mi hanno tolto laprima di salire sul palco. Non so, chiedetelo a loro. Sono arrabbiatissimo, non ci posso credere“.Are ilgli sia stata tolta laè stato oggi Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai rispondendo a una domanda diretta di un giornalista. “C’è una norma inserita nel regolamento del Festival e nel contratto con le case discografiche che vieta di associare l’immagine dell’artista in gara ma anche gli ospiti a marchi e loghi. Per far rispettare la normativa il controllo viene fatto da una serie di funzionari prima che gli artisti salgano sul palco.