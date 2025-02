Gamberorosso.it - "La colazione di Sanremo? Cappuccino e focaccia. Provatela". L'invito del presidente della Liguria Marco Bucci

Leggi su Gamberorosso.it

Non ha mai nascosto la sua passione per il cibo ilRegione, tant’è che qualche anno fa (quando era sindaco di Genova) il suo video su come mangiare lagenovese divenne virale: «Mangiarla rovesciata, con la parte dorata a contatto con la lingua, in modo che le papille gustative possano assaporare direttamente sale e olio».Lo abbiamo incontrato al quarto giorno del Festivalcanzone italiana, ospite dell’area food del Gambero Rosso a Casainsieme al ministro per lo Sport Andrea Abodi. Ed è stato qui che ci ha spiegato un’usanza ligure molto diffusa: farecon ile la.IlRegionecon il ministro per lo Sport Andrea Abodi nell'area food del Gambero Rosso a Casa(foto di Giuseppe Contarini)conUna tradizione a cui nessun turista di passaggio nella città dei fiori dovrebbe sottrarsi, come ricorda lo stessoal Gambero Rosso: «A me piace molto iniziare la giornata cone lo faccio sempre.