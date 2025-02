La classifica della terza serata di Sanremo 2025 ha 5 nuovi nomi sul podio

Leggi su Gqitalia.it

Ladiincorona il vincitore delle Nuove proposte, che è Settembre, con Vertebre, a cui vanno anche il PremioCritica e quelloSala Lucio Dalla. Visibilmente emozionato, il cantante è riuscito solo a dire “Nella vita, ho vinto perché ho una famiglia che mi ama e ha creduto in me”, una frase uscita dal cuore e non priva di umiltà, a cui ha aggiunto gratitudine nei confronti dei compagni di gara e, ovviamente, dell'organizzazione, del pubblico televotante egiuria.La gara dei big, invece, è continuata con la celerità che l'ha contraddistinta in questi giorni. Con una grossa ospitata al centro, questa volta garantita dai Duran Duran, con cui a un certo punto ha suonato anche una divertita Victoria De Angelis, e l'apparizione veloce del cast di Mare Fuori, così come una performance del gruppo del teatro patologico, una compagnia inclusiva nata come laboratorio sperimentale aperto ad attori con disabilità psichiche e fisiche.