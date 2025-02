La classifica degli atleti più pagati del 2024 | Sinner unico italiano Nessuna donna in top 100

Leggi su Sportface.it

Non c’ènelladei centopiùal mondo nel, secondo il ranking stilato dalla rivista specializzata ‘Sportico’. Le stime si riferiscono ai guadagni durante l’anno solare e prendono in considerazione gli stipendi (inclusi i bonus) e gli incassi da sponsor. C’è invece un soloed è ovviamente Jannik, 43esimo, primo del suo sport, ma lontano dalle posizioni di vertice. In testa alla speciale graduatoria c’è Cristiano Ronaldo, che si sta godendo l’esperienza con la maglia dell’Al Nassr, dove ha guadagnato nel260 milioni. Più dell’eterno rivale, Leo Messi (Inter Miami), solo quarto in(135 milioni), alle spalle anche di Stephen Curry (2°, 153.8 milioni) e del pugile Tyson Fury (3°, 147 milioni), con quest’ultimo che si prende una rivincita sul conto in banca con Oleksandr Usyk (7°, 122 milioni), che lo ha battuto nei due match disputati sul ring con in palio i titoli mondiali dei pesi massimi.