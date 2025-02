Ilgiorno.it - La Bottega del buongustaio: "Prodotti sfusi, così non si spreca"

Un piacere per gli occhi, prima ancora che per il palato. Perché oltre il vetro del bancone i colori vivaci portano allegria a dispetto del cielo grigio di febbraio. A completare l’opera, arrivano i sorrisi di Elsayed Ashraf e di Marcella Ostafi. Il primo è originario del Cairo ed è approdato a Milano più di 40 anni fa. Da 16, tiene le redini de “Ladel“ affiancato dalla compagna originaria della Romania, in Italia da quasi 20 anni. "Ho cominciato lavorando nella ristorazione – racconta Ashraf – e quando si è presentata l’occasione ho rilevato questa postazione" che si trova all’interno del mercato comunale coperto di piazza Wagner, il più antico della città, fondato nel 1929. In questo angolo i clienti hanno l’imbarazzo della scelta per preparare i loro menù casalinghi, che si tratti di pietanze o di mettere in tavola gli antipasti: trovano acciughe, salmone selvaggio, merluzzo, stoccafisso, ma anche carciofini e olive sott’olio o sottaceti e molto altro.