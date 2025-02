Ilgiorno.it - La battaglia condivisa sulla tratta D breve: "C’è già un’alternativa"

Sull’ultimo pezzo di autostrada i sindaci sono decisi "a fare pressione". "Tutti uniti dobbiamo appoggiare ladella Brianza Est contro la ‘D’ – dice Maurizio Bono, primo cittadino di Arcore -. Il percorso non è definito, si possono cambiare le cose. C’è". Ed è il potenziamento della Tangenziale Est che "esiste già – aggiunge Francesco Cereda, alla guida di Vimercate –. Una soluzione adottata dalla stessa PedemontanaB2 fra Lentate e Meda. Trasformazione in autostrada di un’arteria che c’è già". I Comuni hanno presentato suggerimenti "per evitare che le nostre città paghino un prezzo insostenibile al cantiere". Nel caso dello svincolobretella di Arcore mancavano collegamenti "come quello per Oreno, che abbiamo chiesto di inserire". E anche per ridurre l’impatto dei camion che porteranno via tonnellate di terra per fare spazio all’infrastruttura.