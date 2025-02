Dayitalianews.com - La balena inghiotte un atleta e poi lo risputa: lo spettacolare video fa il giro del web

Leggi su Dayitalianews.com

La favola di Pinocchio rivisitata in salsa moderna è stata messa in scena nello stretto di Magellano, dove un24enne venezuelano a bordo del suo kayak è stato inghiottito per qualche secondo da unae subito sputato. Protagonista di questa allucinante disavventura è stato Adrian Simancas, che per sua fortuna ha potuta raccontarla.Inghiottito e sputato dallaAdrian si stava allenando sotto gli occhi del padre 49enne Dell, quando improvvisamente è scomparso nelle acque riaffiorando pochi istanti dopo. Era stato inghiottito da unae poi sputato, e il tutto si è svolto in modo così veloce che lui neanche ha capito cos’era successo.Il ragazzo ha nuotato verso il padre, che lo ha tranquillizzato e lo ha poi condotto a riva. Dopo la disavventura Adrian ha raccontato di aver visto dietro di lui qualcosa tra il bianco e lo scuro e poi di aver sentito sul volto una cosa dalla sostanza bavosa che si chiudeva su di lui, ammettendo di aver seriamente temuto per la sua vita.