Iodonna.it - La 31esima puntata ha visto un acceso botta e risposta tra la modella brasiliana e il pallavolista: «Se accusi Lorenzo, vuol dire che ha un peso per te»

La controprogrammazione di Canale 5 nella settimana del Festival di Sanremo 2025 ha regalato ai telespettatori del Grande Fratello unamolto incentrata sugli scontri tra coinquilini. Tra tutti, un litigio inaspettato intta tra Helena e Javier. Tutto ha avuto inizio quando Alfonso Signorini ha chiesto alle coppie della casa di sottoporsi a un test per aggiudicarsi una notte romantica e festeggiare così San Valentino. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello” non si ferma: nelladi stasera gioco delle coppie, sorprese e nuovi scontri Grande Fratello, Javier e Helena: la lite intta«Perché non vi baciate?», ha chiesto a Helena e Javier dopo aver osservato il gelo tra loro.