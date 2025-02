Gqitalia.it - Kyle Walker è arrivato al Milan per realizzare un altro sogno

Ci sono degli sportivi che, anche solo guardandoli, trasmettono una sensazione di forza, di sicurezza, di esperienza, di autorevolezza. Nel tempo delle definizioni stringate ma anche enfatiche, nel tempo in cui ogni concetto deve colpire l’immaginario rimanendo confinato in pochi caratteri, questo superpotere e la somma di tutte queste qualità vengono condensate in una sola parola, una parola di sole quattro lettere: aura. Ecco,è uno sportivo che ha un’aura impossibile da ignorare. Un’aura potentissima, come direbbero gli appassionati della saga di Dragon Ball.cover hype.jpgMaglia ACx Off-White, pantaloni Off-WhiteFoto di Matteo GalvanoneL’aura potentissima disi percepisce quando gioca a calcio, naturalmente. Ma anche quando parla di sé, quando ripesca episodi e intrecci e incontri della sua grandissima carriera, quando posa e fa lo sguardo serio davanti alla macchina fotografica, quando lo stylist gli dice di rilassare i muscoli e invece lui ha un fisico talmente scolpito che sembra fatto di roccia, che sembra sempre sul punto di esplodere, quando toglie gli abiti di tutti i giorni e indossa la nuova quarta maglia del, la prima realizzata da Off-White (in collaborazione con PUMA).