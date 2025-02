Juventusnews24.com - Koopmeiners verso un’altra panchina in Juve Inter? Ballottaggio più che aperto: le mosse di Thiago Motta per il centrocampo

In casa Juve ci si prepara al Derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica sera. In bilico la posizione di Teun Koopmeiners, che così come accaduto contro il PSV potrebbe finire in panchina anche contro i nerazzurri domenica sera. Come spiega Tuttosport, sulla trequarti si punterà ancora su McKennie, mentre in mediana Locatelli, Douglas Luiz e Thuram partono comunque avanti nel ballottaggio con l'ex centrocampista dell'Atalanta.