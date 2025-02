Internews24.com - Kolo Muani su Juve Inter: «Ritrovare Thuram? In campo farò finta di non conoscerlo. Vogliamo vincere…»

Cosi Randalli ai microfoni ufficiali della Serie A. Il suo pensiero su«Mi troverò faccia a faccia con un amico, ma nei derby non c'è amicizia che tenga. E lo sa anche lui: dopo la partita possiamo tornare a parlare, ma insarà come se non ci conoscessimo.? È una delle partite più importanti dell'anno, domenica dobbiamo farci trovare pronti perché è una partita che dobbiamo assolutamente vincere: dovremmo giocare il nostro calcio senza snaturarci, anche perché giochiamo in casa.fare contenti i nostri tifosi, che ci daranno sicuramente una grande mano e ci spingeranno fino alla fine. Ma portare a casa i tre punti è una responsabilità che spetta solo a noi»