Juventusnews24.com - Kolo Muani a DAZN: «Thiago Motta mi ha convinto a venire alla Juve, ecco come. Io e Vlahovic possiamo giocare insieme. Futuro? Sono molto felice a Torino…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24verso la sfida dellacontro l’Inter: tutte le dichiarazioni dell’attaccante bianconeroRandalha parlato ain avvicinamento della sfida dellacontro l’Inter: tutte le dichiarazioni dell’attaccante anche sul.INIZIO IN BIANCONERO – «, è folle pensare che sia riuscito a fare 5 goal. Non li ho fatti da solo perché i miei compagni erano lì ad aiutarmi. Abbiamo vinto due match, ma abbiamo perso contro il Napoli. E il goal contro il Napoli non mi ha resoperché abbiamo perso quella partita. Madi aver segnato e voglio fare ancora goal».PASSATO IN ITALIA – «Ho fatto un provino con Vicenza e Cremonese eandatibene, però io eropiccolo e i miei genitori non mi hanno lasciatoqui.