Liberoquotidiano.it - Kessisoglu canta con la figlia i giovani che si isolano: il dramma arriva a Sanremo

Tra le altre cose questa sera canterà Paolo. Avete presente? Certo che sì, l'altra metà di Luca Bizzarri. Solo che al posto di Luca Bizzarri sul palco dell'Ariston ci sarà suaLunita, 22 anni. Si esibiranno tra una cover e l'altra, una valanga di musica che spazia da omaggi a Battiato a pezzi dei Righeira, Pino Daniele, Califano, De André e così via. E voi direte: «Che c'entrache qui siam già pieni rasi?». Già, che c'entra? Nelle vesti dinte poi. C'entra eccome, che ‘sto brano nasce da un'esigenza personale e parecchio profonda. L'avrebbe anche proposto nella gara ufficiale, ma non è stato possibile né nelle edizioni passate (è stato scritto qualche tempo fa), né in questa. Carlo Conti pero ha scelto di ritagliare uno spazio aad hoc perché - dicevamo - il messaggio racchiuso nel testo è parecchio importante.