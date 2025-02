Iltempo.it - Kermesse al centro della rivoluzione digitale

Leggi su Iltempo.it

Il Festival di Sanremo, dal 1951 a oggi, si è trasformato in un fenomeno multimediale capace di riflettere la modernità dell'Italia attraverso una chiave inedita: l'innovazione. Se un tempo la sua natura era strettamente legata al mezzo televisivo, oggi il Festival è un caso di successo nelladel Paese. La sua capacità di adattarsi alle nuove tecnologie e di sfruttare al meglio i canali digitali l'ha reso un modello esemplare di come la tradizione possa evolversi in un contesto tecnologico avanzato. Sanremo non è più solo uno spettacolo televisivo, ma un'esperienza globale, diffusa attraverso piattaforme di streaming, social media e contenuti on-demand. Un laboratorio in tempo reale delle capacità infrastrutturali digitali dell'Italia, che ogni anno regge l'impatto di milioni di connessioni simultanee, commenti, interazioni e contenuti generati dagli utenti.