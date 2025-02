Justcalcio.com - Kelly è pronta a “godersi il calcio” dopo il ritorno dell’Arsenal

Notizia fresca giunta in redazione:Chloedice che èa “di nuovo il” mentre si prepara a fare il suo secondo debutto all’Arsenal.si unì al suo ex club in un accordo di prestito di sei mesi il giorno della scadenzagiorni di speculazione sul suo futuro del Manchester City in mezzo a un deterioramento della sua relazione con i cittadini.Il 27enne, che è fuori contratto con City alla fine della stagione, è andato anche sui social media prima della mossa dell’ultimo minuto per spiegare la sua frustrazione in questa stagione.non era ammissibile a giocare contro il suo club madre nell’ultima partita della Super League femminile, e di nuovo nella Coppa di Lega, mentre era legata alla Coppa per la vittoria della Coppa d’Inghilterra sulle leonesse di Londra City lo scorso fine settimana.