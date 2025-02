Quotidiano.net - Katia Follesa travolge Sanremo: dalla gag su Chiara Ferragni al bacio in bocca a Simon Le Bon

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 febbraio 2025 –protagonista della terza serata del Festival di2025.ironizza sull'esperienza sanremese di, in una gag sul no ai monologhi del direttore artistico di2025. Alla sua seconda uscita sul palco, la comica, che co-conduce la terza serata del festival insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, entra in scena con un leggio in mano. "Che fai?", chiede Conti. "Un monologo", annuncia lei. "No il monologo quest'anno no", ribadisce il conduttore. "Ma dai, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona" sottolinea. "No", replica irremovibile Conti, portando via il leggio. English band Duran Duran lead singerLe Bon kisses Italian actoron stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 13 February 2025.