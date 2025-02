Thesocialpost.it - Katia Follesa ironizza su Chiara Ferragni con una gag: Conti porta via il leggìo

Leggi su Thesocialpost.it

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025,ha regalato al pubblico un momento di comicità pungente con una frecciatina all’esperienza dicome co-conduttrice nel 2023. La comica, che ha condiviso il palco con Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, ha messo in scena una gag ironica sul rifiuto dei monologhi imposto dal direttore artistico Carlo.La gag sul palcoEntrando in scena con un leggio tra le mani,ha immediatamente attirato l’attenzione di, che le ha chiesto: “Che fai?”. Con prontezza, la comica ha risposto: “Un monologo”. Il conduttore, però, ha ribadito la nuova regola di quest’anno: “No, il monologo quest’anno no”.ha insistito con il suo umorismo tagliente: “Ma dai, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona!”.