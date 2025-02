Amica.it - Kate Middleton va in prigione proprio mentre Kensington Palace smentisce ufficialmente un gossip che la riguarda

È raro che darisponda alle voci che circolano sui media e cheno i membri della royal family. Di solito, a palazzo, si preferisce lasciar correre. Questa settimana, invece,in occasione della visita dia un carcere femminile, la corte si è esposta e ha diramato un comunicato ufficiale per smentire una diceria sulla principessa del Galles che sta circolando da alcune settimane.va inMartedì 11 febbraio, al pomeriggio,ha fatto visita all’Unità Madri e Bambini (MBU) all’interno dell’HMP Styal, unadi categoria per donne adulte e giovani delinquenti a Styal, nel Cheshire. L’obiettivo? Sottolineare l’importanza di una relazione forte, amorevole e coerente tra madre e figlio per lo sviluppo del bambino, anche negli ambienti più difficili come un carcere.