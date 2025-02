Dilei.it - Kate Middleton e William, la foto con bacio per San Valentino. Non lo avevano mai fatto

Per la prima voltafesteggiano pubblicamente Sane lo fanno condividendo unaromantica in cui il Principe del Galles bacia la sua Principessa. Nonmai osato così tanto, mostrando senza filtri i loro sentimenti. Ma le cose, dopo lo scorso anno, sono cambiante.celebrano pubblicamente per la prima volta SanNella giornata degli innamorati,hanno condiviso sul loro profilo Instagram unadi coppia molto romantica. L’immagine non è inedita, ma è tratta dal video dello scorso settembre in cui la Principessa del Galles comunicava la fine della chemioterapia.Nellasono nel bosco, seduti sull’erba, in un momento di grande intimità. Sono rilassati e sorridenti, le loro mani s’intrecciano, lui la bacia teneramente sulla guancia e lei sorride felice.