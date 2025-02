Oasport.it - Karate, subito due medaglie di bronzo per l’Italia nella tappa di Larnaca di Serie A

È andata in archivio la prima giornata dellaA in corso di svolgimento a(Cipro). Oggi il programma della manifestazione prevedeva il kata maschile e femminile e le categorie dei pesi massimi di kumitè (+84 e +68 kg).L’inizio dellacipriota haportato buone notizie per i colori azzurri nel kata maschile e nel kumitè femminile, dove sono state conquistate duedirispettivamente con Vincenzo Pappalardo e Asia Pergolesi.Iniziamo da Asia Pergolesi che prosegue nel suo straordinario momento di forma. Dopo il titolo europeo under 21 conquistato non più tardi di sette giorni fa, oggi ha centrato anche la medaglia diinA. Dopo un percorso eccellente nel girone eliminatorio è arrivata la semifinale,quale però ha dovuto cedere per 2-4 alla egiziana Mahgoub.