Thesocialpost.it - Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio: accordo da 5 milioni di dollari

Leggi su Thesocialpost.it

Secondo un’esclusiva riportata dal Daily Mail,si sarebbero separati e sarebbero ormai direttiil. La notizia arriva poco dopo il clamore suscitato dalla controversa apparizione della coppia su un red carpet, in cuisi è presentata completamente nuda a un evento al quale non erano stati ufficialmente invitati.L’di separazione: 5Stando alle indiscrezioni,avrebbero raggiunto unverbale secondo cui la moglie del rapper riceverebbe una somma di 5di. Il matrimonio, durato circa tre anni, si conclude dopo che nel 2022, oggi noto come Ye, aveva ufficialmente divorziato da Kim Kardashian.Nei documenti legali, che dovrebbero essere formalizzati a breve, sarebbe inoltre previsto chepossa rimanere nella villa di Los Angeles del valore di 35dialmeno per il momento.