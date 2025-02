Amica.it - Kanye West e Bianca Censori, matrimonio al capolinea?

È passata poco più di una settimana dalla comparsata choc disul red carpet dei Grammy Award, ed ecco che si torna a parlare di loro. Questa volta però non per i look, ma per l’ipotesi divorzio. Stando ai media americani, infatti,avrebbe chiesto il divorzio dal rapper, e il rapporto sarebbe precipitato proprio dopo i Grammy e le ultime uscite di.Separazione in vista per?Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i due avrebbero stabilito cheotterrà un risarcimento di 5 milioni di dollari per chiudere undurato poco più di due anni e celebrato in gran segreto nel dicembre del 2002. Sempre secondo il quotidiano britannico, i due sarebbero già pronti a ufficializzare il divorzio tramite avvocati.dovrebbe per ora rimanere nella casa da 35 milioni di dollari di Beverly Park North, a Los Angeles, mentresarebbe tornato a Tokyo, dove ha vissuto per gran parte dell’ultimo anno.