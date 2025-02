Velvetgossip.it - Kanye West e Bianca Censori: la verità sul presunto divorzio secondo un insider

Leggi su Velvetgossip.it

Negli ultimi giorni, l’attenzione del gossip si è concentrata su, la giovane designer che ha attirato l’attenzione per la sua relazione con il rapper. A meno di due settimane dalla loro apparizione sul red carpet dei Grammy Awards, doveha sfoggiato un audace “nude look” che ha suscitato polemiche, è emersa la notizia di untra i due. Fonti come Daily Mail e TMZ hanno riportato che laavrebbe ricevuto un pagamento di 5 milioni di dollari in vista di una separazione. Tuttavia, Milo Yiannopoulos, collaboratore e rappresentante della coppia, ha smentito queste voci.La smentita di Milo YiannopoulosYiannopoulos ha rilasciato un’intervista a The Hollywood Reporter, in cui ha dichiarato: “trascorreranno insieme San Valentino.