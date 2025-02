Kallas | Ue invierà truppe in Ucraina?

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.45 "I 27 paesi Ue, così come chiunque sostenga Kiev devono rispondere a una domanda. Se viene detto che daremo garanzie di sicurezza, cosa vuol dire? Siete disposti a inviaresul campo? Sieti disposti a fornire equipaggiamento e munizioni?". Queste le domanda dell'Alto rappresentante per la politica Estera Ue Kajaalla conferenza sulla sicurezza di Monaca. Dell'intervento del vicepresidente Usa Vance,ha detto che sembra "voler attaccare briga", ma "noi non vogliamo litigare con gli amici".