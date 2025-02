Calciomercato.it - Juventus, via libera per la cessione: fissato il prezzo a 85 milioni

Leggi su Calciomercato.it

La dirigenza bianconera e il Dt Giuntoli pianificano già le strategie per il prossimo mercato estivoDusan Vlahovic è sempre più ai margini dellae ha perso il posto da titolare nell’attacco bianconero dopo l’arrivo di Kolo Muani.Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itIl francese ha avuto un impatto devastante con la maglia della ‘Vecchia Signora’ dopo il suo sbarco in prestito secco dal Paris Saint-Germain alla corte di Thiago Motta. Il nuovo arrivato ha conquistato subito la fiducia dell’allenatore e messo a referto 5 reti in appena 4 partite giocate. Con il conseguente accantonamento dall’undici iniziale di Vlahovic, alla quinta panchina consecutiva nell’ultimo match dei playoff di Champions League vinto dalla Juve contro il PSV Eindhoven. Il serbo è stato applaudito dal pubblico dell’Allianz Stadium al suo ingresso in campo, proprio per sostituire Kolo Muani.