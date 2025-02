Ilnapolista.it - Juventus, una società che si occupa di criptovalute (Theter) ha acquisito una quota di minoranza

Unache opera nel mercato dellecon sede a El Salvador ha acquistato unadidella. Una notizia passata in sordina su quasi tutti i media. Ma di fatto, una piccoladellaadesso appartiene a questa. Si chiama, il ceo è l’italiano Paolo Ardoino. Nel primo semestre del 2024, laha registrato un utile pari a 5,2 miliardi di dollari.Leggi anche:, Giuntoli incontra Zidane a Torino. È cominciato il post Thiago Motta? (Calciomercato.it)Da oggi un pezzettino diappartiene a unache ha sede a El SalvadorA dare maggiori dettagli è la Gazzetta dello Sport“Un’operazione che viene definita nel comunicato una “pietra miliare” nel piano d’espansione dell’azienda. «In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nel fondere le nuove tecnologie, come gli asset digitali, l’AI e le biotecnologie, con la consolidata industria dello sport per guidare il cambiamento a livello globale.