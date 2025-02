Inter-news.it - Juventus, un centrocampista salta la sfida con l’Inter! Poi un recupero – Sky

A poco più di 48 ore dal big match contro, ladeve fare i conti con alcune defezioni importanti. Thiago Motta dovrà far fronte all’assenza di un, fermato da un affaticamento. Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, c’è un nuovo– Douglas Luiz contronon ci sarà. La notizia arriva dall’allenamento della, il calciatore sarà costretto are ladi domenica contro i nerazzurri a causa di un problema fisico. Non si tratta di un infortunio grave, ma lo staff medico dellaha preferito non rischiare ricadute, escludendolo dai convocati per il Derby d’Italia. Un altro piccolo grattacapo per lariguarda la difesa. Il centrale inglese Lloyd Kelly ha accusato un problema gastrointestinale e non si è allenato regolarmente nelle ultime ore.