Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla bis e numeri da prima della classe. Cosa c’è dietro alla rinascita dei bianconeri

di Giacomo GiuratoGen, da quando è tornato a sedere sulla panchina deila squadra ha ripreso a fareimpressionantiIl ritorno di Massimosulla panchinaGen ha ridatosquadra una solidità che non si vedeva ormai da diverso tempo. Il tecnico di Vimercate, succeduto a Montero, esonerato per la mancanza di risultati, ha iniziato la sua seconda avventura in bianconero. Idal suo ritorno sorridono all’ambiente e i fatti lo dimostrano; tra fine settembre e inizio novembre il club era reduce da sei ko di fila che avevano relegato la squadra al fondoclassifica di Serie C. Con ilbis la svolta: una sola sconfitta fino ad ora contro il Crotone, poi 11 risultati utili consecutivi. Scendendo nel dettaglio sono 8 le vittorieGen e 3 i pareggi.