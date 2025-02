Inter-news.it - Juventus, le scelte di Thiago Motta per l’Inter: Douglas Luiz out. La probabile formazione

A pochi giorni dal Derby d’Italia contro, ladiè chiamata a sciogliere gli ultimi dubbi di. L’allenatore bianconero dovrà fare a meno di, fermato da un affaticamento muscolare che lo esclude dalla sfida contro i nerazzurri.LE ULTIME – L’assenza dicostringeràa confermare Manuel Locatelli in cabina di regia, con Thuram al suo fianco in mediana. Il francese potrebbe rivedersi dal primo minuto dopo oltre due settimane di assenza dallatitolare, dato che l’ultima volta che è partito dal primo minuto risale al 25 gennaio contro il Napoli. In difesa i dubbi sono minimi. Con Cambiaso appena rientrato in gruppo dopo un leggero affaticamento, il titolare sulla fascia sinistra sarà Savona, ormai certo del posto.