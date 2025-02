Inter-news.it - Juventus-Inter, Thuram accelera: buon ritmo! Ma decisione rimandata – Sky

L’prosegue la preparazione in vista della super sfida di domenica sera contro la, con un occhio sempre attento alle condizioni di Marcus. Laper il suo reale recupero, però, è rinviato.RECUPERO VICINO – Marcusalle prese con il recupero dal problema alla caviglia sinistra rimediato contro la Fiorentina, non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo ma ha fornito segnali incoraggianti nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile. Nella sessione odierna tutti i giocatori della rosa hanno lavorato regolarmente in gruppo, ad eccezione di. L’attaccante si è comunque visto sul terreno di gioco, dove ha svolto una corsa asotto gli occhi dello staff medico nerazzurro. Un segnale positivo che lascia aperta la possibilità di una convocazione per il Derby d’Italia, ma ladefinitiva sarà presa solo sabato, alla vigilia della partita.