Internews24.com - Juventus Inter, Motta perde un giocatore: l’aggiornamento dell’ultimo minuto conferma la sua assenza allo Stadium

di Redazione, Thiagounper la gara,la suaall’Allianz Stadium, di chi si tratta, la madre delle partite, nota non a caso come derby d’Italia si avvicina. Se per i nerazzurri prosegue la preparazione con ‘solo’ un occhio di riguardo verso Thuram, dall’altra parte dello schieramento si fanno i conti con gli infortunati. Thiagoinfatti deve fronteggiare una situazione complessa in vista del big match contro i ragazzi di Simone Inzaghi con diversi giocatori indisponibili per l’allenatore bianconero. Da dove iniziare? Ve lo spieghiamo subito. Come riportato proprio questo pomeriggio danews24 tramite le sue piattaforme, Douglas Luiz non si è allenato per un affaticamento accusato durante l’allenamento di ieri e sarà out per il derby d’Italia.