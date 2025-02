Internews24.com - Juventus Inter, la Curva Nord fuori Appiano per caricare la squadra prima del match – FOTO

di Redazione, lasi radunerà domani pomeriggio adGentile perlaPoco più di 48h a, comincia a farsi sentire il clima partita e il tifo organizzatoista non vuole lasciare da sola la propria. Nonostante la decisione di non andare a Torino in segno di protesta in seguito alle nuove politiche adottate dopo la vicenda che ha riguardato le curve die Milan – come si legge in un post sui canali social del tifo organizzato nerazzurro – domani pomeriggio lasi riunirà adGentile perla.IL MESSAGGIO – «Come è noto a tutti non prenderemo parte alla trasferta di Torino. Nonostante la nostra assenza sugli spalti non possiamo certo far mancare la carica alla. Ci ritroveremo quindi adGentile per dimostrare ai ragazzi tutto il nostro sostegno in vista di una sfida cruciale.